La Granja VIP: expectativa por las nuevas figuras que se sumarán al reality de Panamericana TV

Sin lugar a dudas hay gran expectativa por conocer a las nuevas estrellas que se integrarán al programa La Granja VIP; todos los días en redes sociales el público muestra su interés por saber quiénes participarán en este espectacular reality

Las figuras confirmadas hasta el momento son: Celine Aguirre, Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini, Yiddá Eslava y Gabriela Herrera. El nombre del resto de participantes son una incógnita, pero seguramente llamarán la atención del público.

CURIOSIDAD DE LOS TELEVIDENTES

La idea que el reality se desarrolle en una granja ha despertado desde un inicio la curiosidad de los televidentes, un escenario muy distinto que seguramente pondrá a prueba la capacidad de adaptación y de convivencia de los participantes.

No se olvide, el novedoso programa de Panamericana Televisión se estrena este lunes 16 de marzo en el horario de las 8:30 de la noche, será conducido por los carismáticos Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. El entretenimiento con está asegurado.