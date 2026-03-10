Gabriel Calvo se rectifica tras carta notarial de Carlos Zambrano: “fue una conclusión equivocada”

El actor Gabriel Calvo utilizó unos minutos de su podcast para rectificarse públicamente por las afirmaciones que realizó sobre el futbolista Carlos Zambrano, luego de que el defensa de la Selección Peruana le enviara una carta notarial.

En el podcast La Roro Network, Calvo aseguró a fines de enero que Zambrano habría escrito a una persona cercana a su círculo para invitarla a su casa en al menos 15 ocasiones. Estas declaraciones generaron una fuerte reacción del futbolista.

Durante la emisión del podcast del 9 de marzo, el actor explicó que el 4 de marzo recibió una carta notarial de Zambrano por los comentarios realizados el 23 de enero. En ese contexto, señaló que contaba con información sobre supuestas invitaciones del seleccionado nacional a una mujer cercana a él; sin embargo, reconoció que la conclusión que expuso públicamente fue incorrecta.

“Estas invitaciones a las que yo equivocadamente concluí eran para que la mujer en referencia lo visite en su domicilio. Esa afirmación es falsa y fue una conclusión equivocada de mi parte”, expresó al rectificarse.

¿Qué fue lo que dijo?

El pasado 23 de enero, Gabriel Calvo se referió al futbolista Carlos Zambrano en La Roro Network y aseguró: “El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces para invitarla a su casa”. Tras la reacción del jugador, el actor decidió rectificar sus declaraciones de manera pública.