Despedida al ‘Rey del Trombón’: músicos rinden homenaje a Willie Colón en Nueva York

Decenas de músicos y seguidores se reunieron en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, para darle el último adiós al legendario salsero Willie Colón, considerado uno de los grandes referentes de la salsa. La ceremonia de despedida se realizó durante una misa de cuerpo presente previa al entierro del artista.

Familiares, colegas y admiradores acudieron al templo para rendir homenaje al llamado “Rey del Trombón”, recordado por su amplia trayectoria en la música latina. Durante décadas, Colón marcó la historia de la salsa con éxitos como “Che Che Colé”, “Calle Luna, Calle Sol”, “Idilio”, “El Gran Varón” y “Talento de televisión”, temas que se convirtieron en clásicos del género.

Uno de los momentos más emotivos se vivió al término de la ceremonia, cuando el féretro salió de la catedral. En ese instante, un grupo de trombonistas se congregó en los exteriores del templo para interpretar “La Murga”, uno de los temas más representativos del artista, acompañado originalmente por el cantante Héctor Lavoe.

APLAUSOS Y EMOCIÓN POR LOS ASISTENTES

El homenaje musical fue recibido con aplausos y emoción por los asistentes, quienes despidieron al músico entre notas de trombón y recuerdos de su legado. Con este tributo, seguidores y artistas celebraron la vida y obra de Willie Colón, figura clave en la expansión internacional de la salsa.