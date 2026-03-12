Hijo de Abencia Meza se pronuncia tras pelea que dejó a músico Everson Solís en UCI

Yosmel Lugo Meza, hijo de la cantante Abencia Meza, fue denunciado por presunta agresión tras una violenta pelea con el músico Everson Solís León, quien terminó internado en el hospital luego del enfrentamiento ocurrido en el distrito de Puente Piedra.

Lucy Alfaro, esposa de Solís León, presentó la denuncia y reveló el delicado estado de salud de su pareja. “Mi conviviente Everson León se encuentra actualmente en estado crítico e internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. El autor de las lesiones de gravedad es Yosmel Lugo Meza”, se lee en el documento.

Asimismo, Alfaro indicó que el músico sufrió severos daños físicos producto del ataque e incluso podría presentar problemas en la vista. “Mi esposo está internado en el hospital Arzobispo Loayza; tiene el maxilar roto y probablemente también una lesión en la vista”, señaló. Además, afirmó que el hijo de Abencia Meza le propinó “un botellazo”, lo que provocó que su pareja quedara inconsciente.

¿Qué dijo Yosmel Lugo, hijo de Abencia Meza?

Aunque inicialmente evitó declarar ante cámaras, el hijo de la cantante decidió dar su versión de los hechos vía telefónica al programa Magaly TV, La Firme. Lugo aseguró que se trató de una pelea entre ambos. “No es que yo lo haya agarrado”, manifestó. Asimismo, negó haberlo golpeado con una botella y que el músico deberá demostrar lo que afirma.

En otro momento, explicó que la discusión se habría originado porque, según su versión, Solís León besó a su enamorada e incluso habría intentado abusar de ella. Finalmente, indicó que días después del enfrentamiento envió 400 soles a la esposa del músico como apoyo. “Por la gravedad de su situación. Es un tema netamente humano”, expresó.