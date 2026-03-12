Melissa Klug logra salir de Maldivas tras quedar varada por guerra en Medio Oriente

Melissa Klug informó a través de sus redes sociales que finalmente logró salir de las islas Maldivas, luego de permanecer varada por más de dos semanas debido a la suspensión de vuelos ocasionada por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La empresaria e influencer había viajado hasta este destino turístico para celebrar su cumpleaños junto a un grupo de amigas. Sin embargo, lo que inicialmente sería una estadía de solo cuatro días terminó prolongándose por más de quince debido a las restricciones aéreas generadas por la crisis internacional.

Según relató, ante la falta de información sobre la reprogramación de vuelos, decidió trasladarse junto a sus acompañantes hasta Colombo, en Sri Lanka, un trayecto de aproximadamente una hora y media en avión desde Maldivas. Desde allí pudo continuar su viaje hacia Europa y finalmente pensar en su retorno.

“Hasta ahora no lo puedo creer. Cómo logramos salir después de tantos intentos, de días largos que se convirtieron en semanas. Parecía una eternidad”, expresó Klug, quien también comentó que muchos viajeros atravesaban la misma incertidumbre por no saber cuándo podrían abandonar el lugar.

Angustia por regresar

En días previos, la empresaria había manifestado su preocupación luego de que su vuelo hacia Dubái fuera cancelado. “Ya me quiero regresar a mi casa. Mi viaje soñado, mi regalo de cumpleaños, terminó así. Han dicho que la situación se pondrá peor. Yo solo quiero volver y estar con mis hijos y mi familia”, declaró al programa América Hoy.

Klug también señaló que varios pasajeros vivían la misma situación de angustia, especialmente quienes viajaban con niños o adultos mayores, debido a la incertidumbre sobre cuándo podrían salir de las Maldivas.