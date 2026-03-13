Andrea Cordero denuncia violencia y revela conflicto con Renato Tapia en redes sociales

El futbolista peruano Renato Tapia vuelve a estar en el foco mediático luego de que su exesposa, Andrea Cordero, denunciara públicamente ser víctima de violencia vicaria. A través de un video difundido en Instagram, la influencer explicó que decidió hablar pese al temor que siente, con el objetivo de visibilizar este tipo de violencia que, según afirma, afecta tanto a las madres como a los hijos.

Denuncia pública en redes sociales

En el video publicado en sus redes sociales, Andrea Cordero relató que el proceso de hacer pública su experiencia no fue sencillo. “Qué difícil hablar de esto… pero hay que nombrarlo. La violencia vicaria es usar a los hijos para hacerle daño a la madre”, señaló en su mensaje.

La expareja del futbolista explicó que esta forma de violencia puede manifestarse cuando un menor es colocado en medio de conflictos entre los padres. Según indicó, en algunos casos se intenta que el niño sienta que debe elegir entre su madre o su padre, o se generan situaciones que buscan ponerlo en contra de ella.

Cordero también confesó que demoró varias semanas en decidir publicar el video debido al temor que sentía. “Tenía programado postear este video hace unas semanas, pero no podía. Me ha tomado mucho tiempo reunir el valor para hablar de estos temas. Y lo hago, aún con miedo”, expresó.

¿Qué es la violencia vicaria y cómo se manifiesta?

Durante su testimonio, Andrea Cordero explicó que la violencia vicaria puede ir más allá de la manipulación emocional. Según detalló, también puede incluir el uso de procesos legales como forma de intimidación, amenazas relacionadas con responsabilidades económicas o la cancelación de planes importantes vinculados con los hijos.

“También puede ser usar procesos legales para intimidar o amenazar con no pagar cosas que le corresponden, cancelar planes importantes o dejar de verlo. No busca solo hacer daño, busca castigar a una mujer a través de lo que más ama”, manifestó.

La influencer sostuvo que este tipo de situaciones impacta directamente en la estabilidad emocional de los niños y convierte la relación familiar en un escenario de conflicto constante. Además, aseguró que su decisión de hablar busca que otras mujeres que atraviesan situaciones similares sepan que no están solas.

La relación entre Andrea Cordero y Renato Tapia estuvo marcada por episodios polémicos en el pasado. Durante el embarazo de su segundo hijo surgieron desacuerdos sobre la paternidad del menor, situación que generó un fuerte escándalo mediático. Tras la pérdida del bebé y las tensiones acumuladas, la pareja decidió separarse, un episodio que, según Cordero, dejó profundas secuelas emocionales.