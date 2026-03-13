Patty Wong: crece reclamo por deuda de alquiler y circula última foto pública de la exmodelo

La exmodelo y empresaria Patty Wong vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras hacerse conocida una denuncia por una deuda relacionada con el alquiler de un local donde funcionaba uno de sus restaurantes en San Juan de Lurigancho. Mientras el caso genera debate en redes sociales, una antigua fotografía suya ha vuelto a circular entre los usuarios.

Reclamo por deuda en local de San Juan de Lurigancho

El propietario del inmueble, Henry Falcón, aseguró que Wong mantiene pagos pendientes desde agosto de 2023 por el alquiler del local donde operaba el chifa. Según indicó, la deuda por concepto de arrendamiento bordearía los 100 mil soles.

A este monto se sumarían aproximadamente 15 mil soles correspondientes a servicios básicos, entre ellos agua y electricidad. Ante la falta de comunicación con la empresaria, el dueño del inmueble decidió acudir a programas de televisión para hacer público su reclamo y solicitar que la situación sea resuelta.

“Si tú no puedes asumir eso, entonces déjame el local”, expresó Falcón durante una de sus intervenciones al referirse al conflicto por el establecimiento.

Antigua fotografía vuelve a circular en redes sociales

En medio de la controversia, usuarios comenzaron a difundir nuevamente una fotografía tomada en 2025 en la que aparece Patty Wong junto a antiguas compañeras de televisión. La imagen no corresponde a una aparición reciente, sino a un reencuentro ocurrido meses atrás.

La fotografía fue publicada el 22 de febrero de 2025 por la conductora Laura Huarcayo en su cuenta de Instagram, en ella aparecen Wong, Cati Caballero y Geraldine Salmón. La imagen llamó la atención debido a que la empresaria no ha tenido apariciones públicas recientes ni actividad visible en redes sociales desde que se conoció la polémica.

En medio de esta situación, Lucero Wong señaló en una entrevista televisiva que la familia tampoco tendría información sobre su paradero. “Patty tiene, además de mí, ocho hermanos más y créeme que ninguno sabe dónde está”, afirmó.