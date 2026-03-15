Películas para ver en casa durante el feriado de Semana Santa

Durante el feriado por Semana Santa, muchas familias en Perú optan por quedarse en casa y ver películas relacionadas con la fe, la historia bíblica o relatos inspiradores. Estos filmes suelen transmitirse por televisión o encontrarse fácilmente en plataformas de streaming.

Uno de los títulos más populares es The Passion of the Christ, conocida en español como “La Pasión de Cristo”, dirigida por Mel Gibson. La película muestra los últimos momentos de la vida de Jesucristo y es considerada una de las producciones más impactantes sobre esta historia.

Otro clásico del cine religioso es Ben-Hur, también difundida como “Ben-Hur” en español, protagonizada por Charlton Heston. La cinta narra la historia de un príncipe judío que busca justicia y redención en tiempos de Jesús.

Para quienes buscan una opción animada, está The Prince of Egypt, conocida como “El príncipe de Egipto”, que relata la vida de Moisés y su misión de liberar a su pueblo. Su formato la convierte en una alternativa ideal para ver en familia.

Otra producción clásica es The Ten Commandments, llamada en español “Los diez mandamientos”, dirigida por Cecil B. DeMille. Con estas opciones, el público puede aprovechar el feriado para reflexionar y disfrutar de historias ligadas a la tradición religiosa.