“Las guerreras K-Pop” hace historia en los Oscar al ganar mejor película animada y mejor canción original

El filme logró consolidarse como un fenómeno global tras su estreno en Netflix, donde alcanzó cifras históricas de audiencia.

La película Las guerreras K‑Pop marcó un hito en la Premios Oscar 2026, al convertirse en una de las grandes ganadoras de la ceremonia. La cinta, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, obtuvo el premio a Mejor Película de Animación y llevó por primera vez al K‑Pop a ganar el Oscar a Mejor Canción Original.

El filme logró consolidarse como un fenómeno global tras su estreno en Netflix, donde alcanzó cifras históricas de audiencia. La producción, creada originalmente por Sony Pictures Animation y Columbia Pictures, tuvo un giro inesperado cuando el estudio decidió no apostar por su estreno en salas de cine. Posteriormente, Netflix adquirió los derechos y distribuyó la película a nivel mundial.

La decisión resultó estratégica: la cinta se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma y ha permanecido durante casi nueve meses en el Top 10 desde su estreno. Tras su éxito, ya se confirmó el desarrollo de una secuela.

OTROS PREMIOS

Antes de su consagración en los Oscar, la producción también había obtenido reconocimientos en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, consolidando su impacto en la industria y en la cultura pop.

La historia sigue a Huntrix, un grupo ficticio de chicas K-pop que combate demonios utilizando el poder de la música, en una mezcla de acción fantástica, animación y musicalidad que ofrece una mirada innovadora sobre la cultura pop coreana.

El elenco de voces principales está integrado por Arden Cho, Ji‑young Yoo, May Hong y Ahn Hyo‑seop, quienes dan vida a las protagonistas de esta historia que combina música, acción y fantasía.

Con su innovadora propuesta narrativa y estética, Las guerreras K-Pop se posiciona como uno de los fenómenos culturales más influyentes del cine de animación reciente.