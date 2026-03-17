“La Granja VIP”: Mark Vito asegura que no pudo dormir por los ronquidos de una compañera

El reality La Granja VIP ya empieza a dar de qué hablar. En su primera noche dentro del programa, Mark Vito confesó que no pudo dormir debido a los fuertes ronquidos de una de sus compañeras, lo que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores en redes sociales.

En diálogo con su compañero y capataz Miguel Vergara, el exesposo de Keiko Fujimori contó que pasó la noche en vela y señaló directamente a Mónica Torres como la responsable. “Es un amor de persona, pero cuando se duerme…”, comentó entre risas, generando un momento divertido dentro del programa.

El empresario también relató que la actriz intentó buscar una solución para el problema, como utilizar algún implemento nasal para evitar los ronquidos, aunque no logró encontrarlo. “Hoy voy a hacer que encuentre eso, sino…”, agregó en tono jocoso, dejando entrever que espera descansar mejor en las siguientes noches.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

El curioso episodio no tardó en viralizarse en redes sociales. El conductor de Mesa Caliente, Rick La Torre, también comentó la escena, destacando el lado humorístico del reality. Cabe recordar que 16 famosos convivirán durante tres meses en la granja, enfrentando diversas pruebas, y solo uno se llevará el premio final de 100 mil soles.