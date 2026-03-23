Los Fabulosos Cadillacs llegan a Lima para celebrar sus 40 años

El icónico grupo argentino regresan al Perú con un concierto único este 9 de mayo en el Arena Monumental.

La legendaria banda Los Fabulosos Cadillacs volverá a Perú como parte de su gira internacional por sus 40 años de trayectoria. El esperado concierto se realizará el próximo 9 de mayo en el Arena Monumental, donde prometen ofrecer un espectáculo inolvidable para todos sus seguidores.

El show contará con una imponente producción que incluirá escenografía personalizada, pantallas gigantes, efectos especiales e iluminación sincronizada, lo que garantizará una experiencia visual y sonora de alto nivel. Además, se anunció la participación de invitados especiales, cuyos nombres aún no han sido revelados.

Durante la noche, la agrupación interpretará algunos de sus temas más emblemáticos que han marcado generaciones, como “Matador”, “Vasos Vacíos”, “Mal Bicho” y “Calaveras y Diablitos”, consolidando un repertorio lleno de energía y nostalgia que el público coreará de principio a fin.

ENTRADAS ESTÁN DISPONIBLES

El evento se llevará a cabo el sábado 9 de mayo y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket. Se espera una gran asistencia para este concierto que reunirá lo mejor del ska, rock, reggae y ritmos latinos en una noche que promete ser histórica.