Lima se prepara para celebrar los 25 años de Sin Bandera

La respuesta del público peruano ha sido tan cálida que Noel Schajris y Leonel García han decidido abrir una nueva tribuna frente al mar.

A pocos días de reencontrarse con su público en Lima, Sin Bandera confirma que su historia sigue latiendo con la misma intensidad que hace 25 años. La esperada cita del 28 de marzo en Costa 21 no solo será un concierto, sino una celebración de esas canciones que han sabido decir lo que muchas veces el corazón no logra explicar.

La respuesta del público peruano ha sido tan cálida que el dúo ha decidido abrir una nueva tribuna frente al mar, como si quisieran que nadie se quede fuera de esta noche donde la nostalgia y el presente se abrazan. Noel y Leonel, fieles a su esencia, llegan con su “Escenas Tour” y con un nuevo álbum bajo el brazo, sumando páginas frescas a una historia que ya es parte de la memoria colectiva.

CANTO AL AMOR

Temas como “Kilómetros” y “Sirena” volverán a encontrar su eco en miles de voces, mientras sus nuevas canciones comienzan a abrirse camino, recordándonos que el amor —en todas sus formas— siempre encuentra una manera de ser contado.

Será una noche para cantar sin reservas, para mirar al pasado con cariño y al presente con emoción. Porque hay historias que no se olvidan, solo se vuelven a sentir.