‘La Granja VIP Perú’: hoy llega un personaje que revolucionará el reality y pondrá nerviosos a varios

El reality de Panamericana Televisión cada día se pone más interesante, hoy visitará a los participantes un personaje que sin lugar a dudas sorprenderá a varios concursantes.

Poco a poco los participantes van haciendo grupos, crean estrategias para seguir en el programa y no ser sentenciados, pero con esta visita muchas cosas podrían cambiar.

ENEMISTADES O ENFRENTAMIENTOS

La mujer que llega conoce muy bien a algunos participantes, su visita podría generar enemistades o enfrentamientos, verdaderamente una edición para no despegarse de la pantalla.

No se olvide, esta noche después de 24 Horas Edición Central, La Granja VIP Perú con una bomba que revolucionará el reality de competencia que ya es el preferido del público.