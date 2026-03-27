Los Mirlos: la histórica agrupación que internacionaliza la cumbia amazónica

La cumbia peruana continúa consolidándose como uno de los géneros musicales más influyentes del país, logrando una expansión sin precedentes a nivel internacional. En ese camino, una de las agrupaciones más emblemáticas es Los Mirlos, fundada por Jorge Rodríguez Grández en Moyobamba, San Martín, hace más de 50 años.

Desde muy pequeño, Jorge Rodríguez Grández creció en una familia de músicos, lo que despertó en él el sueño de formar su propia orquesta. Con el talento en las venas, decidió migrar a Lima, donde fundó una de las agrupaciones más exitosas de la cumbia amazónica, llevando su música no solo a escenarios nacionales, sino también a importantes escenarios internacionales.

Fotografía: Claudia Huertas

Con el paso de los años, Los Mirlos lograron posicionarse entre las agrupaciones más importantes del género. Su estilo único, caracterizado por la fusión de ritmos amazónicos y psicodélicos, les permitió conquistar públicos en todo el mundo, llegando incluso a presentarse en el reconocido Coachella, uno de los festivales más importantes a nivel global.

Actualmente, la agrupación también es liderada por su hijo, Jorge Rodríguez, quien ha seguido el legado familiar. Gracias a su visión, la banda ha alcanzado un nuevo nivel de internacionalización, logrando colaboraciones con artistas de talla mundial y consolidando el nombre de Los Mirlos en la escena global.

Países como Chile, Argentina y México, así como diversas ciudades de Europa, han sido testigos del impacto de la agrupación peruana, que ha logrado llenar escenarios multitudinarios donde sus canciones son coreadas por miles de fanáticos.

Fotografía: Claudia Huertas

Entre sus más recientes colaboraciones destacan trabajos con la agrupación Bomba Estéreo en el tema “Eres mentiroso”, así como con el artista urbano Guaynaa en la canción “Prieta de mi vida”. Estos lanzamientos forman parte de su nuevo proyecto discográfico titulado “The World Meets Los Mirlos”, una propuesta que busca fusionar la cumbia peruana con sonidos internacionales.

En las próximas semanas, la agrupación continuará estrenando nuevos temas, entre ellos “Amber”, en colaboración con la banda estadounidense 311, consolidando así su apuesta por la internacionalización musical.

LOS MIRLOS PREPARAN NUEVA GIRA

La agrupación ya se encuentra alistando una nueva gira internacional que los llevará nuevamente por diversos países de Latinoamérica y Europa, reafirmando su compromiso de seguir difundiendo la cumbia amazónica peruana en los escenarios más importantes del mundo.