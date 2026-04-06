Diosdado Gaitán Castro sobre muerte de su padre: Fue injusto, es una herida que no termina de curar

A pedido de sus miles de seguidores, volvió “Historias”, el podcast de Panamericana Televisión, bajo la conducción de Jhean Carlos Oblitas, esta vez nos presenta una amplia entrevista con el cantautor Diosdado Gaitán Castro.

Durante la conversación, el artista nos habló sobre su extensa carrera artística que lo ha llevado a recorrer medio mundo, difundiendo la música andina, especialmente la ayacuchana, que para él tiene un significado muy especial.

LUCHAR POR SUS SUEÑOS

Pero también reveló temas muy personales, dijo que la música fue su refugio tras la muerte de su padre a manos de desconocidos en la época del terrorismo, que su madre se opuso categóricamente a su carrera artística, etc.

“Tuvimos la desdicha de perder a nuestro padre en el año 91, fue una partida injusta, es una herida que no termina de curar, fue una partida que nunca debió ser, apareció muerto, en una calle, nunca llegamos a saber qué pasó”, dijo.

Señala que todas las dificultades que enfrentó, y que logró superar, fueron un acicate para luchar por sus sueños. Hoy, junto a su hermano Rodolfo, difunden la música peruana y son considerados grandes estrellas dentro y fuera del país.