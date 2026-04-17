Espectacular concierto: Salsera Masiel Málaga celebrará a lo grande su aniversario

La ciudad de Lima se prepara para vivir una noche inolvidable al ritmo de la salsa. La talentosa Masiel Málaga, considerada hoy como la artista salsera revelación del Perú, será la gran protagonista de su esperado concierto de aniversario, que se realizará este jueves 30 de abril en el Círculo Militar de Jesús María.

La artista que viene destacando en los últimos años en el ámbito salsero por su propio estilo y la conexión única con el público, prepara un show increíble para todos sus fans. Temas como: “Cuando se ama”, “Que pague”, “Como duele perderte”, “Ella o Yo”, y muchos más serán los protagonistas en este aniversario que también reunirá grandes talentos.

“Estoy viviendo una etapa muy especial en mi carrera y este aniversario representa mucho para mí, porque es el resultado de años de esfuerzo, disciplina y amor por la música”, expresó Masiel Málaga, emocionada por este importante encuentro con su público.

El evento reunirá a artistas internacionales como: Brenda K Star , Domingo Quiñones y La CaroBand así como a reconocidos artistas nacionales como: Antonio Cartagena, Daniela Darcourt, y muchos más. Este aniversario no solo celebra la carrera de Masiel Málaga, sino también el crecimiento de una artista que viene marcando tendencia y dejando huella en la salsa peruana.

Las entradas ya están a la venta a través de Teleticket y cuentan actualmente con descuento especial, por lo que se recomienda al público adquirirlas con anticipación y no perderse este gran espectáculo.