Christian Meier abrirá el concierto de Ed Sheeran en Lima

La noticia no solo confirma un concierto, sino un cruce de caminos entre dos mundos musicales. Christian Meier será el encargado de abrir el esperado show de Ed Sheeran en Lima, una elección que habla tanto de trayectoria como de identidad artística. No es casualidad: en el marco del “LOOP Tour”, el propio equipo del artista británico ha apostado por talentos locales con peso propio, y en Perú, el nombre de Meier encaja con naturalidad en ese criterio.

El concierto, que se realizará en el Estadio Nacional el próximo 20 de mayo, se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año. La presencia de Meier no solo suma un componente emocional para el público local, sino que también representa una vitrina internacional para un artista que atraviesa un momento sólido y creativo. Canciones como “Espérame en el tren”, “Quédate” y “Carreteras Mojadas” han construido un vínculo generacional que ahora encontrará un nuevo escenario, mucho más amplio y diverso.

Este hito llega en paralelo al lanzamiento de “Así Es La Ley”, un disco que reafirma la madurez artística de Christian Meier. Con una propuesta que mezcla rock, pop y matices más orgánicos, el álbum marca una etapa de libertad creativa que ya se ha visto reflejada en presentaciones exitosas y una gira en expansión. Su reciente paso por el Gran Teatro Nacional, con funciones agotadas, es una prueba clara del momento que vive.

Por su parte, Ed Sheeran regresa al país luego de casi una década, consolidado como una de las figuras más influyentes de la música global. Su gira “LOOP Tour” promete una experiencia escénica envolvente, con un recorrido por éxitos que han marcado a toda una generación, como “Perfect” y “Thinking Out Loud”, además de nuevas canciones que siguen ampliando su alcance artístico.

La noche del 20 de mayo no será solo un concierto, sino un encuentro entre dos formas de entender la música: una global, masiva y consolidada; otra cercana, honesta y profundamente conectada con su público. En ese cruce, Lima se convierte en el punto de encuentro y el escenario ideal para una velada que difícilmente pasará desapercibida.