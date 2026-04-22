Karen Schwarz se sincera sobre su nueva vida entre Perú y España apoyando a Ezio Oliva

Karen Schwarz, exreina de belleza y conductora de televisión, reveló detalles de su nueva etapa de vida entre Perú y España, en una entrevista exclusiva con Andrea Llosa. La presentadora atraviesa una transición personal y profesional marcada por los cambios familiares y la carrera internacional de su esposo.

La conductora contó que recientemente regresó al Perú tras permanecer algunas semanas en España, donde decidió acompañar a su pareja, Ezio Oliva, quien se encuentra radicando en ese país impulsando su carrera musical y logrando reconocimiento en la industria.

Según relató, la decisión de mudarse temporalmente junto a sus hijas responde al deseo de respaldar el crecimiento artístico de su esposo, quien desde hace algunos meses desarrolla nuevos proyectos musicales en Europa. Este cambio implicó reorganizar su rutina familiar y profesional.

Karen Schwarz precisó que actualmente no reside de manera permanente en España, ya que mantiene compromisos laborales en la televisión peruana, lo que la obliga a viajar constantemente entre ambos países. Sin embargo, destacó que esta experiencia le ha permitido asumir un rol distinto en su vida cotidiana.

La pareja, que mantiene una relación de más de 11 años y tiene dos hijas, atraviesa un momento importante tanto a nivel familiar como profesional, consolidando su vínculo mientras enfrentan nuevos desafíos fuera del país.

UNA VIDA ENTRE PERÚ Y ESPAÑA

Para la conductora, este nuevo estilo de vida representa un reto constante, ya que debe equilibrar su trabajo en Perú con su rol familiar en España, mientras continúa apoyando la proyección internacional de Ezio Oliva en la música.