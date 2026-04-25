Pati Lorena es eliminada de La Granja VIP: seguidores destacan que marcaba la pauta en la competencia

Esta noche hubo una nueva gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’; estaban nominadas Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena. Fue una noche con mucha tensión y miles de votos en las redes sociales que al final decidieron quién se iba de la competencia.

El sistema de votación digital dio a la audiencia el control total; ellos determinaron la suerte de los participantes; fueron minutos de mucho nerviosismo. Al final, la eliminada, tras seis semanas de excelente participación, fue la exproductora de televisión, Pati Lorena.

CARISMA Y ENTREGA

“Primero quiero agradecer a Panamericana Televisión por haber confiado en mí para este reality de convivencia. Agradecer a Dios por darme la oportunidad, a mis casi sesenta años, de estar acá pispireteando en un programa de televisión”, expresó emocionada.

La eliminación de Pati Lorena inmediatamente generó reacciones en redes sociales. Seguidores del reality compartieron palabras de aliento y reconocimiento por su entrega y carisma durante las seis semanas que estuvo en La Granja VIP, siempre marcando la pauta en la competencia.