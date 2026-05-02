Decenas de seguidores asisten al velatorio del cómico 'Pompinchú' en el Ministerio de Cultura

Familiares, amigos y decenas de seguidores despiden muy emocionados al cómico Alfonso González, conocido en el mundo artístico como Pompinchú, que alcanzó popularidad cuando trabajó en programas televisivos.

Falleció tras permanecer nueve días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre, debido a una fibrosis pulmonar que complicó su salud, tras una operación en la cadera.

PROGRAMAS TELEVISIVOS

Como se recuerda, Pompinchú integró el grupo de cómicos ambulantes que destacó en los años 90 en distintos programas televisivos. En los últimos meses se dedicó a la venta de golosinas en las calles del Cercado de Lima.

Sus restos son velados en la sala Paracas del Ministerio de Cultura, ubicado en San Borja. Sus familiares informaron que este domingo será sepultado en el cementerio El Sauce, en San Juan de Lurigancho (SJL).