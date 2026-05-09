La Granja VIP: Celine Aguirre es la octava eliminada de la competencia

Su gran amiga Mónica Torres la superó en la votación del público se quedó una semana más en la competencia.
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Su gran amiga, la actriz Mónica Torres, la superó en la votación del público y se quedó una semana más en la competencia.
Su gran amiga Mónica Torres la superó en la votación del público se quedó una semana más en la competencia.
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La influencer protagonizó un tenso momento durante la reunión con Don Valentín tras reclamar por los turnos de vigilancia de Huayra y cuestionar las decisiones del capataz de la semana.