Shakira dice "Nunca hubo fraude": cantante ganó batalla judicial contra la Hacienda española

Tras varios años de un proceso judicial desgastante, la famosa artista colombiana Shakira logró un fallo definitivo a su favor contra la Hacienda española, lo que podría significar la devolución de cerca de 60 millones de euros.

“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando mi salud, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”, indicó en un comunicado.

En noviembre de 2023, la artista evitó un juicio al llegar a un acuerdo con la Fiscalía relacionado con un caso de fraude fiscal correspondiente a los años 2012 y 2014. Sin embargo, siempre sostuvo que era inocente, que las acusaciones no reflejaban la realidad y que lo iba a demostrar.

Tras conocerse el fallo, la intérprete aseguró que el caso en su contra nunca tuvo fundamento verdadero. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”, afirmó categórica.

La Audiencia Nacional anuló las liquidaciones tributarias y sanciones impuestas a la cantante por el ejercicio fiscal correspondiente a 2011, al considerar que no se pudo demostrar que Shakira fuera residente fiscal en España ese año.

La legislación establece que una persona debe permanecer más de 183 días en el país para ser considerada residente fiscal. Según la defensa de la artista, durante ese periodo la cantante estaba realizando una gira de 120 conciertos en 37 países.

La sentencia sostiene que la permanencia de la cantante en España “no alcanza los 183 días”, por lo que las sanciones no se justifican. También ordena devolverle unos 60 millones de euros retenidos durante estos años y vinculados al capital generado durante su gira mundial de 2011.