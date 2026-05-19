Los Mirlos y Juanes sellan el lanzamiento de “The World Meets Los Mirlos” con el estreno de su esperado videoclip

Luego de generar expectativa con el adelanto de varias colaboraciones, el grupo peruano revela finalmente las 12 canciones que conforman esta producción histórica.

La histórica agrupación peruana Los Mirlos presenta oficialmente hoy 15 de mayo su nuevo álbum colaborativo “The World Meets Los Mirlos”, un proyecto internacional que une la esencia de la cumbia amazónica con grandes figuras de la música global. Como broche de oro para este lanzamiento, la banda estrena el esperado videoclip de “De Jueves a Jueves” junto a Juanes.

Luego de generar expectativa con el adelanto de varias colaboraciones, el grupo peruano revela finalmente las 12 canciones que conforman esta producción histórica, considerada uno de los proyectos más ambiciosos en sus más de cinco décadas de trayectoria.

La colaboración con Juanes se convierte en uno de los momentos más importantes del disco. “De Jueves a Jueves” fusiona el sonido clásico y psicodélico de la cumbia amazónica de Los Mirlos con la sensibilidad y el estilo característico del artista colombiano, dando como resultado una canción que conecta generaciones y fronteras musicales.

El estreno del videoclip oficial acompaña el lanzamiento mundial del álbum y representa un nuevo hito en la internacionalización de la agrupación peruana, llevando la cumbia amazónica a nuevos públicos alrededor del mundo.

“The World Meets Los Mirlos” también incluye colaboraciones con artistas internacionales como Bomba Estéreo, Guaynaa, 311, Los Bunkers y Monsieur Periné, reafirmando el impacto y vigencia de la música peruana en la escena internacional.

SUS TEMAS DESTACADOS

Entre los temas destacados del álbum figuran “Eres Mentiroso” junto a Bomba Estéreo, “Prieta de Mi Vida” con Guaynaa y “Llanto en la Selva” junto a LA LOM, canciones que exploran nuevos sonidos sin perder la identidad musical que convirtió a Los Mirlos en referentes de la cumbia amazónica.

Con este lanzamiento, Los Mirlos continúan consolidando su legado y demostrando que la cumbia peruana sigue conquistando escenarios internacionales y nuevas generaciones de oyentes.