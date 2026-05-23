Renato Rossini Jr. nuevamente eliminado de La Granja Vip: se fue satisfecho de su participación

Hubo mucha tensión en la eliminación, pero al final fue Renato Rossini Jr. el que salió de La Granja Vip, luego de haber regresado gracias al repechaje. Él terminó compitiendo el último cupo con la carismática Mónica Torres, quien le ganó por 3%.

Tras la decisión del público, el muchacho se mostró contento y satisfecho de su participación, pese a quedar nuevamente fuera del famoso reality de competencia, una actitud muy diferente a que tuvo la primera vez en que fue eliminado.

PATI LORENA

En sus primeras declaraciones, el modelo expresó su deseo que la ganadora de la primera edición de ‘La Granja Vip’ sea una mujer. “Ellas están poniendo el pecho, las balas en este reality, espero que la ganadora sea una mujer”, remarcó.

“Shirley y Samahara tienen una carrera maravillosa por delante. La revelación ha sido Pati Lorena y creo que se merece ganar el premio”, añadió el joven, quien también agradeció a sus cientos de seguidoras que siempre lo respaldan.