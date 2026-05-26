Anne Hathaway revela que vivió “parcialmente ciega” durante una década

La reconocida actriz contó que una catarata en el ojo izquierdo deterioró gravemente su vista y que recién tras una cirugía pudo recuperar la visión completa.

La actriz Anne Hathaway confesó públicamente que convivió durante diez años con una severa afectación visual causada por una catarata en el ojo izquierdo. La revelación fue realizada durante una entrevista en un podcast de The New York Times, donde explicó el impacto físico y emocional que le produjo esta condición médica.

Hathaway relató que la enfermedad avanzó silenciosamente hasta afectar casi por completo la visión de uno de sus ojos. Según explicó, la operación a la que fue sometida le permitió notar por primera vez cuánto había empeorado su capacidad visual, especialmente al volver a percibir con claridad los colores y la profundidad.

La protagonista de El Diablo Viste a la Moda señaló además que el problema ocular terminó repercutiendo en su sistema nervioso. La actriz indicó que vivir con visión borrosa generó altos niveles de estrés y complicaciones en actividades cotidianas, como conducir o reconocer expresiones faciales.

LE CAMBIÓ LA VIDA

Tras recuperarse de la cirugía, Anne Hathaway aseguró sentirse agradecida por haber recuperado la vista y afirmó que valora cada día la posibilidad de ver con normalidad. Actualmente, la actriz promociona su nueva cinta Mother Mary, producción que llegará próximamente a los cines del Perú.