Tini Stoessel encenderá Lima con el espectáculo más ambicioso de su carrera

La cuenta regresiva ya comenzó y Lima está lista para recibir a una de las artistas más queridas y exitosas del pop latino. Tini Stoessel llegará este sábado 30 de mayo al Estadio Nacional para presentar su esperado espectáculo “FUTTTURA”, una experiencia musical y visual que promete emocionar a miles de fanáticos peruanos.

La artista argentina no llegará sola. El mega concierto contará con invitados de lujo: Maxi Espíndola y Mercedes Lambre, recordada por interpretar a Ludmila en la exitosa serie “Violetta”. Maxi Espíndola, exintegrante del dúo MYA, será el encargado de abrir la noche y además cumple un rol clave dentro de la gira como productor y arreglista musical de “FUTTTURA”.

Gran parte del equipo técnico y logístico de Tini ya se encuentra en Lima ultimando detalles del imponente escenario que se instalará en el Estadio Nacional. El espectáculo contará con una sofisticada puesta en escena, efectos visuales de última generación, luces, pantallas gigantes y un potente sistema de sonido. Todo ha sido diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y cinematográfica.

Además, los fanáticos podrán disfrutar de más de 180 minutos de música, bailarines y banda en vivo, en un recorrido por los mayores éxitos de Tini. La combinación de lo visual y lo sonoro promete transformar la noche en una experiencia única para los asistentes.

UN RECORRIDO POR LOS GRANDES ÉXITOS DE SU CARRERA

Conocida mundialmente desde sus inicios en la serie de Disney Channel Violetta, Tini ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música latina actual. Temas como Miénteme, Cupido, La Triple T, Bar, 22, Consejo de Amor y Carne y Hueso la han llevado a conquistar escenarios internacionales y sumar millones de seguidores alrededor del mundo.

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán desde las 6:00 p.m., mientras que Maxi Espíndola iniciará el espectáculo a las 8:00 p.m. y Tini Stoessel subirá al escenario desde las 9:00 p.m. para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año en Lima.