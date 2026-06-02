Kurt Villavicencio revela distanciamiento con Karla Tarazona: “Me ha quitado la amistad”

Durante la emisión de “Detrás de Cámaras”, Kurt Villavicencio reveló que Karla Tarazona se habría distanciado de él luego de los comentarios que realizó sobre su relación con Christian Domínguez. “Ya me ha quitado la amistad”, expresó en vivo.

En la entrevista, el maestro Chunga aseguró que la pareja ya firmó su matrimonio en una notaría y que la ceremonia del próximo 2 de junio sería solo una celebración privada. Además, señaló que fue invitado como “guardián espiritual” del enlace.

El curandero también afirmó que realizó rituales y amarres espirituales para proteger la relación de Karla y Christian de “malas energías” y aseguró que el cantante no volverá a ser infiel. Mientras tanto, Kurt Villavicencio insistió en que espera que la pareja pueda mantener una relación estable y duradera.