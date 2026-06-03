Princesa Leonor salta en paracaídas y se convierte en la primera integrante de la Familia Real española en hacerlo

El curso forma parte de la preparación militar que realiza la princesa Leonor como heredera al trono de España.

La princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, culminó el curso básico de paracaidismo impartido por la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, como parte de su formación militar.

Según informó la Casa Real española, la capacitación se desarrolló junto a cerca de medio centenar de alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio y estuvo orientada a la realización de saltos en paracaídas con apertura automática, una instrucción habitual para integrantes de distintas unidades de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Las imágenes difundidas muestran a la princesa participando en las fases de preparación, equipamiento y ejecución de varios saltos realizados durante el mes de mayo, incluyendo uno de carácter nocturno. La formación tuvo lugar en la Base Aérea de Alcantarilla, ubicada en Murcia.

Tras completar satisfactoriamente el curso, Leonor y sus compañeros recibieron el diploma correspondiente y el distintivo de Cazador Paracaidista, que acredita la culminación de esta especialización dentro de su preparación castrense.

FORMACIÓN MILITAR

El curso complementa la formación militar que la princesa viene desarrollando como parte de su preparación institucional y de Estado, en su condición de primera en la línea de sucesión de la Corona española.