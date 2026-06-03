Pati Lorena reaparece tras salir de “La Granja VIP”: “Fue una experiencia hermosa”

Pati Lorena reapareció en televisión luego de abandonar “La Granja VIP” tras permanecer más de dos meses y medio en competencia. La influencer aseguró sentirse triste por dejar el programa, aunque calificó la experiencia como “hermosa”.

Durante su participación en “Detrás de cámaras”, Pati confesó que dentro del reality nunca extrañó el celular debido a la intensidad de la convivencia entre los participantes. “Había tanto chisme adentro”, comentó entre risas.

La exchica reality también reveló que extrañó mucho a su esposo, a sus hijos y a su mascota, cuyo fallecimiento conoció mientras seguía en competencia. Además, recordó los momentos complicados y emotivos que atravesó durante el encierro.

En la entrevista, Pati Lorena también opinó sobre diversos temas de la farándula local y protagonizó divertidos momentos junto a los conductores, quienes siguieron minuto a minuto los preparativos de una mediática boda en San Borja.