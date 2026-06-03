Choupette, la famosa gata de Karl Lagerfeld, aún espera la herencia que le atribuyeron tras la muerte del diseñador

Tras la muerte de Karl Lagerfeld en 2019, se especuló que su gata Choupette heredaría parte de su fortuna. Años después, la realidad sería distinta.

Durante años, Choupette fue considerada una de las mascotas más famosas del mundo. La gata birmana del reconocido diseñador Karl Lagerfeld llevaba una vida rodeada de lujos, participaba en campañas publicitarias y se convirtió en una figura habitual dentro de la industria de la moda.

Tras la muerte de Lagerfeld en febrero de 2019, diversos medios internacionales informaron que la felina heredaría parte de la millonaria fortuna del diseñador, estimada en varios millones de euros. Sin embargo, siete años después, la situación sería muy distinta a la que muchos imaginaron.

Según reveló Françoise Caçote, exama de llaves de Lagerfeld y actual cuidadora de Choupette, ni ella ni la mascota han recibido los recursos que supuestamente estaban destinados a garantizar su bienestar. Esta situación ha generado sorpresa debido al estilo de vida privilegiado que llevaba la gata durante los años de mayor fama del diseñador.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Especialistas recuerdan que la legislación francesa no permite que los animales sean herederos directos de una fortuna. Por ello, cualquier disposición económica destinada a una mascota debe ser administrada por personas responsables de su cuidado.

Tras el fallecimiento de Lagerfeld, el proceso sucesorio se volvió complejo debido a disputas legales, cuestionamientos sobre el testamento y diversos asuntos relacionados con la administración de su patrimonio. Estos factores habrían retrasado la resolución definitiva de la herencia.

Actualmente, Choupette vive en París junto a Françoise Caçote y su familia. A sus 14 años continúa recibiendo cuidados especiales y mantiene una vida tranquila, alejada de las extravagancias que marcaron su etapa junto al diseñador. Mientras los procesos legales continúan, el futuro de los recursos que Karl Lagerfeld habría deseado destinar a su inseparable compañera permanece aún sin resolverse.