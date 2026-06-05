¿Fin de una amistad? Vania Bludau marca distancia de Alejandra Baigorria y surgen especulaciones

Vania Bludau sorprendió al referirse a Alejandra Baigorria en una reciente entrevista con otro medio de comunicación, donde señaló que no forma parte de su entorno más cercano. Sus declaraciones despertaron especulaciones sobre un posible alejamiento entre ambas figuras de la televisión.

La modelo aseguró que aprecia mucho a Alejandra y a su familia, pero aclaró que no comparte con ella de manera frecuente. Estas palabras llamaron la atención debido a la cercanía que ambas mostraron públicamente en distintas etapas de sus vidas.

Durante los últimos años, Vania Bludau estuvo presente en momentos importantes de la empresaria, incluida su despedida de soltera y su matrimonio con Said Palao. Incluso, durante la ceremonia, Alejandra le entregó personalmente el bouquet como muestra de afecto.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado un distanciamiento, las declaraciones de Vania han dado pie a diversas interpretaciones sobre el estado actual de su amistad, especialmente tras la reconciliación de Alejandra Baigorria con Said Palao.