Diego Chávarri es eliminado de La Granja Vip: “Estoy triste, emocionado”, dijo el exfutbolista

Dijo adiós. El participante Diego Chávarri no obtuvo los votos necesarios para seguir en ‘La Granja vip’, a solo una semana de la gran final. Fue derrotado por Paul Michel. Una vez más, el público decidió quién se queda.

El exfutbolista lamentó no haber logrado su objetivo, reconoció que la competencia se volvió cada vez más fuerte. “Estoy triste, emocionado, era una placa complicada. A estas alturas está para cualquiera”, indicó.

FRÍO RECIBIMIENTO

Además, se mostró contento de haber formado parte del exitoso reality. “La gente nos quiere mucho. Agradecer a toda la producción por la oportunidad; sé que he ganado el cariño de gente que está afuera”, agregó.

Por su parte, Paul Michael regresó a la granja, pero tuvo un frío recibimiento por parte de Gabriela Herrera, quien esperaba que su amigo Diego Chávarri se quedara en el reality de competencia, que ya ingresó a su etapa final.