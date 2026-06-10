¿Cuáles fueron los milagros más importantes de Jesús? Conócelos antes del estreno de su nueva serie en Panamericana TV

Jesús realizó numerosos milagros que, según los Evangelios, demostraron su poder divino y llevaron esperanza a miles de personas. Entre los más recordados se encuentra la multiplicación de los panes y los peces, cuando alimentó a una multitud con apenas unos pocos alimentos, simbolizando la generosidad y la providencia de Dios.

Otro de los milagros más impactantes fue cuando caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Este acontecimiento fortaleció la fe de sus discípulos y se convirtió en una de las escenas más emblemáticas de la Biblia, al reflejar la confianza absoluta en Dios frente a las dificultades.

Jesús también es recordado por sanar a personas que sufrían enfermedades consideradas incurables en su época. Ciegos recuperaron la vista, paralíticos volvieron a caminar y leprosos fueron sanados, transformando para siempre la vida de quienes acudieron a él con fe.

Uno de los episodios más conmovedores fue la resurrección de Lázaro, a quien devolvió la vida cuatro días después de su muerte. Estos y otros relatos podrán verse en “Los Milagros de Jesús”, la nueva serie bíblica que se estrena este lunes 15 de junio a las 7:30 p.m. por Panamericana Televisión, llevando a la pantalla historias de fe, esperanza y transformación para toda la familia.