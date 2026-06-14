‘La Granja VIP Perú’: Shirley Arica es la ganadora de la competencia y se lleva el premio de S/100 mil

Shirley Arica es la ganadora de ‘La Granja VIP Perú’; luego de tres meses de convivencia, donde hubo competencias, fiestas y fuertes discusiones, la popular ‘Chica Realidad’ se alzó con el triunfo y se llevó el premio de S/ 100 mil del reality.

El público votó masivamente por la popular influencer, que estaba muy nerviosa. En este último programa la acompañó toda su familia, que confiaba en que iba a ganar, pues sus seguidores se mostraban muy activos en las redes sociales.

APOYO DEL PÚBLICO

En esta gran final, cinco competidores se disputaban el premio; uno a uno iban siendo eliminados: en quinto lugar, quedó la actriz Mónica Torres, Paul Michael en el cuarto, Gabriela Herrera en el tercero y Pamela López en el segundo puesto.

Antes de terminar el programa, los conductores Ethel Pozo y Adolfo Aguilar agradecieron al público por su permanente apoyo al programa y a los competidores, también al equipo de producción del reality por la excelente labor que realizaron.