El fenómeno del rap argentino Trueno vuelve al Perú con su gira mundial TURR4ZO

Su regreso al Perú incluirá dos presentaciones: la primera será en Lima el 1 de octubre en Arena 1, mientras que la segunda tendrá lugar en Arequipa el 3 de octubre.

El próximo jueves 1 de octubre de 2026, Trueno regresará a Lima para ofrecer un esperado concierto en Arena 1 como parte de su nueva gira internacional TURR4ZO World Tour. El rapero argentino volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos en un espectáculo que promete reunir toda la fuerza, energía y autenticidad que lo han convertido en una de las principales figuras del hip hop en español.

Mateo Palacios Corazzina, conocido artísticamente como Trueno, continúa consolidando una carrera que nació en las batallas de freestyle y que hoy lo posiciona como uno de los artistas urbanos más influyentes de Latinoamérica. Su regreso al Perú incluirá dos presentaciones: la primera será en Lima el 1 de octubre en Arena 1, mientras que la segunda tendrá lugar en Arequipa el 3 de octubre, formando parte de una gira que recorrerá distintos países de América, Europa y Asia.

La gira presentará en vivo “TURR4ZO”, su cuarto álbum de estudio, una producción que rinde homenaje a la identidad argentina, las raíces del barrio y la esencia del hip hop. A través de sonidos innovadores, samples históricos y una propuesta artística renovada, el artista busca ofrecer una experiencia que va más allá de la música y conecta con sus orígenes culturales.

Durante el espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de nuevas canciones como “PUMAS” y “ZOMBI”, además de los éxitos que han marcado su trayectoria y lo han consolidado como uno de los máximos referentes de la música urbana actual. La puesta en escena promete una experiencia renovada, cargada de energía, ritmo y momentos memorables.

Con una propuesta artística en constante evolución y una conexión cada vez más fuerte con el público latinoamericano, Trueno se prepara para protagonizar una de las presentaciones urbanas más esperadas del 2026. Su paso por Lima promete una noche intensa, donde el rap, la identidad y la energía del escenario serán los grandes protagonistas.