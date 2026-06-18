¿Romance a la vista? Shakira es captada junto a actor mexicano

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre las versiones surgidas tras la difusión de las fotografías.

La cantante colombiana Shakira fue captada junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en las inmediaciones del Sunset Tower Hotel, en Hollywood, hecho que generó especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Las imágenes, difundidas por medios estadounidenses, muestran a ambos conversando en la zona de valet parking del establecimiento. Posteriormente, el actor acompaña a la artista hasta un vehículo antes de que ambos se retiraran del lugar.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre las versiones surgidas tras la difusión de las fotografías. Sin embargo, el encuentro no pasó desapercibido entre seguidores y medios especializados en espectáculos.

¿Quién es Manuel García-Rulfo?

Manuel García-Rulfo es conocido por sus participaciones en la adaptación de Pedro Páramo y en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer. Algunos medios internacionales señalaron además que el actor habría mantenido una relación con la actriz y cantante estadounidense Audrey McGraw, aunque no existe información oficial sobre su situación sentimental actual.

Por su parte, la última relación confirmada de Shakira fue con el exfutbolista Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación durante más de una década y tuvo dos hijos. Desde su separación en 2022, la artista ha sido vinculada a distintas figuras públicas, aunque ninguno de esos rumores fue confirmado.