Andrea Cifuentes anuncia el fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra: “Elijo mi paz y bienestar”

A pesar de que se mostraban enamorados en pantalla, al parecer la relación entre Andrea Cifuentes y Álvaro Paz de la Barra llegó a su fin. A través de sus redes sociales, la influencer anunció su separación del exalcalde de La Molina.

Motivo de la separación

En el comunicado compartido, Andrea pidió que no se le siga vinculando sentimentalmente con el excandidato presidencial y aseguró que, actualmente, ha decidido priorizar su tranquilidad. Con ello, dejó entrever que habrían surgido problemas en su relación con el exburgomaestre.

“Considero necesario aclarar que ya no mantengo ningún vínculo sentimental con Álvaro Paz de la Barra. No brindaré mayores detalles al respecto. Como lo he reiterado en varias oportunidades, hoy elijo mi paz, mi bienestar y ser coherente con la vida que vengo construyendo”, se lee en el pronunciamiento de la exchica reality.

Finalmente, Andrea Cifuentes dejó en claro que, por el momento, no profundizará en los motivos de su separación de Álvaro Paz de la Barra. Sin embargo, no descartó que más adelante pueda contar qué ocurrió realmente con el padre del hijo de Sofía Franco.