El Tri regresa al Perú con su gira “adicto al rocanrol” para celebrar 56 años de historia

La legendaria banda mexicana El Tri regresa al Perú como parte de su gira mundial “Adicto al Rocanrol”, un tour con el que celebra 56 años de trayectoria, consolidándose como una de las agrupaciones más importantes e influyentes en la historia del rock en español.

Liderados por el inconfundible Alex Lora, ícono indiscutible del género, la banda ofrecerá dos esperados conciertos en nuestro país: el 25 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima y el 28 de junio en el Palacio de Bellas Artes de Arequipa. Serán dos noches cargadas de energía, nostalgia y grandes clásicos que han acompañado a varias generaciones de seguidores en toda Latinoamérica.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, El Tri ha construido un legado musical incomparable gracias a canciones que se han convertido en auténticos himnos del rock latino, como “Triste canción”, “Pobre soñador”, “Las piedras rodantes” y “ADO”. Con su estilo irreverente, letras de contenido social y una conexión única con el público, Alex Lora ha logrado mantenerse vigente y convertirse en una de las figuras más representativas de la música en español.

La gira “Adicto al Rocanrol” no solo celebra la permanencia de la banda sobre los escenarios, sino también una historia marcada por la pasión, la autenticidad y la influencia cultural que El Tri ha dejado en millones de fanáticos. Con más de 50 producciones discográficas, múltiples reconocimientos internacionales y una vigencia que desafía el paso del tiempo, la agrupación continúa siendo un referente obligado para las nuevas generaciones de músicos y amantes del rock.

El regreso de El Tri al Perú promete convertirse en uno de los acontecimientos rockeros más destacados del año, ofreciendo un espectáculo lleno de clásicos, emoción y la fuerza escénica que ha convertido a Alex Lora y su banda en verdaderas leyendas vivas del rock en español.