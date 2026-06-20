‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ suma una tercera fecha en Lima tras agotar sus primeras funciones

La emoción por el regreso del elenco de Manual de Supervivencia Escolar de Ned sigue creciendo en Perú. Tras agotar completamente las entradas de sus dos primeras presentaciones en Lima, la organización confirmó una tercera fecha para que más fanáticos puedan vivir este esperado encuentro cargado de recuerdos y nostalgia.

El evento, titulado “Manual de Supervivencia Adulta de Ned, Moze y Cookie”, reunirá a los actores Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, quienes volverán a encontrarse con el público latinoamericano en una experiencia especialmente diseñada para quienes crecieron acompañando sus aventuras en la pantalla.

Las dos funciones iniciales, programadas en el Teatro Canout, alcanzaron el sold out en tiempo récord. Debido a la alta demanda y con el objetivo de recibir a más asistentes, se anunció una nueva presentación para el 21 de junio de 2026 en Duomo Costa 21, cuyas entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

Los asistentes podrán disfrutar de un formato interactivo que incluirá conversaciones con el elenco, anécdotas inéditas sobre la serie, dinámicas en vivo y momentos especiales que permitirán revivir algunos de los recuerdos más queridos de una producción que marcó a toda una generación.

A más de dos décadas de su estreno, Manual de Supervivencia Escolar de Ned sigue ocupando un lugar especial en la memoria de miles de seguidores. El éxito de sus presentaciones en Lima demuestra que el cariño por Ned, Moze y Cookie permanece intacto y que este reencuentro se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la televisión de los años 2000.