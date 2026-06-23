Muere actor de "Superman" junto a su esposa en un incendio en Nueva Jersey

Paul Avery, recordado por su participación en la película Superman (1978), falleció junto a su esposa Sheila Avery luego de quedar atrapados durante un incendio en su vivienda.

El actor estadounidense Paul Avery, recordado por su participación en la película Superman (1978), falleció a los 81 años junto a su esposa, Sheila Avery, luego de que ambos quedaran atrapados durante un incendio registrado en su vivienda ubicada en Blairstown, Nueva Jersey.

Según reportaron medios internacionales, el siniestro ocurrió durante la madrugada del 16 de junio. Tras recibir una alerta de emergencia, equipos de bomberos y personal de rescate ingresaron a la vivienda y encontraron a la pareja en estado crítico. Aunque se les practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, ambos fallecieron poco después de ser rescatados. Las autoridades informaron que el incendio fue controlado alrededor de la 1:00 a.m. y que las causas continúan bajo investigación.

La noticia fue confirmada por Kyle Avery, hija de la pareja, mediante una publicación en redes sociales en la que expresó el pesar de la familia y agradeció la labor del Departamento de Bomberos de Blairstown. También señaló que próximamente se darán a conocer los detalles de las ceremonias fúnebres.

CARRERA

Paul Avery desarrolló una extensa carrera en televisión y cine desde la década de 1970. Fue conocido por interpretar a Hughie, camarero de Foxy's, en la telenovela All My Children, papel que desempeñó durante más de una década.

Además, participó en más de 300 anuncios publicitarios y tuvo apariciones en producciones como Superman (1978), Three's Company y Tales From the Darkside. Fuera de la actuación, destacó por su participación en actividades comunitarias en Blairstown, mientras que su esposa Sheila era reconocida en la zona por su trabajo artístico.