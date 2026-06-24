Melcochita fue llevado de emergencia a hospital local, revela pareja de 22 años

Heidy Amado contó que el humorista presentó problemas de salud cuando se dirigía a una presentación.

En medio de su trayecto hacia una presentación, Pablo Villanueva, conocido en el ambiente artístico como ‘Melcochita’, fue llevado de emergencia a un hospital de Miraflores tras presentar una serie de malestares, según reveló su pareja, Heidy Amado.

¿CÓMO SE DIERON CUENTA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DEL COMEDIANTE?

De acuerdo con lo relatado por Heidy a un medio local, el comediante se encontraba camino a un show cuando comenzó a sentirse mal, lo que encendió las alarmas entre sus acompañantes, quienes no dudaron en trasladarlo a un establecimiento de salud. “Él estaba camino a una presentación y empezó a sentirse mal”, contó Amado.

En el nosocomio, Melcochita fue sometido a una serie de evaluaciones médicas para conocer el origen de sus malestares. Tras los chequeos correspondientes, se confirmó que el sonero se encontraba fuera de peligro. “Lo llevaron de emergencia. Pasó por unos chequeos y exámenes. Ya está estable. Ya estamos en casa”, agregó su pareja.

Cabe mencionar que, antes de este episodio, el comediante se reunió con Monserrat Seminario, madre de sus hijos, debido a que una de sus pequeñas había sido operada. Además, recalcó que es imposible una reconciliación con ella.