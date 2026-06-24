Proyecto Uno alista su regreso a Lima en el Rock Lima Festival 2026

A 37 años de su creación, el inconfundible sonido de Proyecto Uno —considerado por algunos house y por otros hip-hop— continúa vigente y sigue siendo infaltable en fiestas y discotecas.

Nelson Zapata, Kid G y Paolo Tondo, integrantes de Proyecto Uno, ya cuentan los días para reencontrarse con el público peruano. El popular grupo dominicano será parte del Rock Lima Festival 2026, que se realizará este 28 de junio en el Estadio San Marcos y que reunirá a grandes figuras como Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros, Raúl Romero y destacadas bandas nacionales como LBD, Río, Zen, 6 Voltios y Daniel F, entre otros.

A 37 años de su creación, el inconfundible sonido de Proyecto Uno —considerado por algunos house y por otros hip-hop— continúa vigente y sigue siendo infaltable en fiestas y discotecas. "Estamos en capacidad de encajar en cualquier género. Lo que quise plasmar en ese proyecto, hace casi 40 años, fue la mezcla de ritmos latinos en uno solo; por eso nuestras canciones incluyen hasta rap. A veces nos parece increíble que nos inviten como parte del cartel en un festival de rock, pero vamos y dejamos nuestra música en alto", señaló Nelson Zapata.

La formación actual de la agrupación ha encontrado una química perfecta sobre el escenario, algo que, según sus integrantes, ha sido clave para mantenerse unidos durante los últimos 16 años. "Más que un trabajo, nos divertimos. Vamos de un lado al otro, interactuamos con el público y bromeamos entre nosotros", afirmó Kid G.

Mientras se preparan para su presentación en Lima, Proyecto Uno también se encuentra promocionando su más reciente producción discográfica, "Back in da House", cuyo sencillo promocional, “Regreso al nido”, representa una vuelta a las raíces musicales que dieron origen al exitoso proyecto.

Por otro lado, tras culminar una gira por Europa, Nelson Zapata, fundador y creador de Proyecto Uno, se refirió a las recientes declaraciones de un exintegrante que estuvo por Lima y decidió aclarar la situación. “Todo esto es una teoría que él mismo idealizó con una fractura interna¿ Que cada uno quería explotar su propio camino? y que no tiene nada que ver con la realidad, lo cierto es que nadie se sentía cómodo con su comportamiento y eso nos llevó a tomar la decisión de que no siguiera en la agrupación”, afirmó el autor del 99% de los éxitos de Proyecto Uno.

Con clásicos que siguen sonando generación tras generación y una energía que permanece intacta, Proyecto Uno promete poner a bailar al público peruano en una de las citas musicales más esperadas del año.