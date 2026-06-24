Shirley Arica revela que Pablo Heredia se molestó por coqueteo con su expareja Ivo Ezeta

La ganadora de La Granja VIP, Shirley Arica, reveló que el actor argentino Pablo Heredia se molestó al ver las imágenes donde aparece bailando y coqueteando con su expareja Ivo Ezeta en un local nocturno.

Arica se presentó en el programa de Magaly Medina un día después de que el espacio de espectáculos difundiera imágenes donde se afirmaba que, se la veía besando a su exnovio mientras bailaban.

La influencer confesó que Pablo Heredia le reclamó por los abrazos y "toqueteos", aunque ella se defendió asegurando que no hubo besos. "No ha habido beso, chape, nada, simplemente hay baile, coqueteo… soy coqueta por naturaleza", sostuvo, agregando que se encuentra soltera y no mantiene relación sentimental con ninguno de los involucrados.

Conversó con Pablo tras ampay

Subrayó que no considera inapropiado coincidir con su expareja en determinados lugares, dado que comparten círculos sociales y laborales. También explicó que, tras la emisión del ampay, el galán de telenovelas se comunicó con ella para conversar sobre las imágenes y optó por explicarle directamente lo ocurrido para evitar malos entendidos.

Pablo e Ivo en próxima fiesta

Finalmente la popular 'chica realidad' anunció que celebrará una fiesta el viernes 26 de junio en la que sus seguidores también podrán participar. Asimismo, confirmó que tanto Ivo Ezeta como Pablo Heredia asistirán a dicho evento.