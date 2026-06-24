Milett Figueroa comete error y corona a la candidata equivocada en el Miss Morropón

Milett Figueroa regresó nuestro país para participar como animadora del Miss Morropón 2026, realizado en Piura. La modelo, quien reapareció en el país después de varios meses dedicada a proyectos internacionales y en medio de la atención por su relación con Marcelo Tinelli, compartió la conducción con el presentador Joselito Carrera.

El error se produjo durante la proclamación de la nueva soberana del certamen de belleza y fue difundido en el programa de Magaly Medina. Aunque la gala transcurrió con normalidad durante gran parte de la noche, uno de los momentos más importantes del evento terminó en controversia cuando Figueroa se equivocó y colocó la corona a una candidata que no correspondía, generando confusión entre las participantes y el público asistente.

Confusión sobre comunidad histórica

Al referirse a una de las concursantes, Figueroa mencionó erróneamente el nombre de la localidad y expresó: "¿Dónde está esa banda de 'la pantera'?", en lugar de Yapatera. El comentario generó incomodidad y fue ampliamente comentado en plataformas digitales debido a la relevancia histórica y cultural de dicha comunidad afrodescendiente en la región Piura.

Usuarios opinan en redes

Usuarios en redes sociales señalaron que quienes conducen este tipo de eventos deben familiarizarse previamente con las participantes y con los lugares que representan, especialmente cuando se trata de localidades con una importante identidad cultural dentro de la región.