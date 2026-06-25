Shakira rompe esquemas con canción del Mundial 2026: lanza "Dai Dai" en portugués

¡La canción oficial del Mundial, "Dai Dai", sigue expandiendo su impacto a nivel global! Su versión en portugués, interpretada por Shakira, Léo Santana y Filipe Ret, ya tuvo un adelanto durante el cierre del partido entre Brasil y Escocia. El tema continúa consolidándose como uno de los mayores fenómenos musicales ligados al torneo, con cifras que reflejan su alcance internacional:

Más de 235 millones de visualizaciones en YouTube

Más de 93 millones de reproducciones en Spotify

Top 5 global de Spotify.

Presencia en el Hot 100 de Billboard.

Además, Shakira se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos, donde "Dai Dai" también ha ganado impulso gracias a sus presentaciones y a la exposición internacional que acompaña al Mundial. La canción ha destacado por su mezcla de ritmos, convirtiéndose en un fenómeno multicultural que conecta con aficionados de distintas regiones.