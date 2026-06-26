Thamara Gómez postulará a cargo en el Gobierno Regional de Piura: ¿dejará la música?

Al parecer, la vida de Thamara Gómez dará un giro de 180 grados. La cantante de 27 años, recordada por su paso por Corazón Serrano, anunció que postulará a un importante cargo en el Gobierno Regional de Piura.

¿Qué puesto buscará Thamara Gómez?

De acuerdo con la información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Thamara Gómez buscará llegar al cargo de vicegobernadora regional con el partido Movimiento Independiente Fuerza Regional, liderado por el exgobernador Servando García.

Según los datos compartidos por el JNE, la cantante cuenta con estudios básicos de inicial, primaria y secundaria. Además, se conoció que no ha ocupado anteriormente algún cargo público, lo que generó polémica en redes sociales.

Tras conocerse la noticia, los seguidores de Thamara Gómez se preguntaron si continuará en la música o si dará un paso al costado. Aunque la cantante aún no lo ha revelado, todo haría indicar que seguirá en la industria musical en paralelo con su postulación en Piura.