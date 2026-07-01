¿Lionel Messi es un nuevo superhéroe? Así fue su encuentro con Spiderman

La saga de Spiderman, protagonizada por el carismático actor Tom Holland, continúa y esta vez sorprendió a sus usuarios con un cameo que incluyó al crack argentino Lionel Messi. El spot busca promocionar la próxima película Spiderman: Brand New Day.

La nueva película se estrenaría a fines de julio. El video no muestra información que de luces sobre la trama de esta nueva entrega, pero muestra un lado poco conocido de Peter Parker: su admiración por la estrella de fútbol argentino.

ENTRE LA RISA Y LO INESPERADO

La escena empieza con Tom Holland, interpretando a Peter Parker, hablando por teléfono mientras se encuentra en una tienda, cuando sorpresivamente aparece por la puerta Lionel Messi. Holland no puede ocultar su admiración y júbilo por tenerlo tan cerca hasta que Leo dice que busca a Spiderman.

Lo inesperado es que en un cerrar y abrir de ojos aparece Tom, pero esta vez vestido con el clásico traje de Spiderman, ahora todo cambia, el superhéroe le pregunta al ídolo argentino si le teme a las alturas, entonces la escena cambia y se ve a Leo gritando mientras Spiderman lo columpia por la ciudad de Nueva York.

LA SAGA CONTINÚA

Con Spiderman: Brand New Day, Tom Holland regresa a la pantalla grande con la clásica indumentaria roji-azul y continúa los hechos narrados en Spiderman: No way Home. Ahora, el personaje vive una etapa distinta donde su mundo ya no lo recuerda y deberá enfrentarse a nuevos conflictos que lo obligan a reconstruir su vida como superhéroe.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y su elenco incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros.