Harry Styles se desploma en pleno concierto y genera preocupación entre sus seguidores

El cantante Harry Styles protagonizó un incidente durante una de sus presentaciones en el estadio Wembley, en Londres, luego de desplomarse brevemente sobre el escenario mientras interpretaba la canción As It Was. El momento fue registrado por asistentes al concierto y se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores.

El hecho ocurrió mientras el artista interactuaba con el público en medio del espectáculo. En los videos difundidos se observa a Styles beber agua, escupir parte del líquido y caer de espaldas al escenario mientras intentaba recuperar la respiración. Permaneció algunos segundos en el suelo antes de incorporarse, saludar al público y retirarse brevemente del escenario para luego continuar con la presentación.

Inicialmente, algunos usuarios en redes sociales relacionaron el incidente con la intensa ola de calor que afecta al Reino Unido. Sin embargo, esa versión fue descartada posteriormente. De acuerdo con el portal TMZ, que citó fuentes cercanas al artista, Styles sufrió un breve atragantamiento con agua mientras realizaba una de sus habituales interacciones con el público durante la interpretación de As It Was.

Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde numerosos seguidores expresaron su preocupación. Algunos usuarios cuestionaron la demora en la asistencia al cantante, mientras otros consideraron que las altas temperaturas pudieron haber influido en la situación.

SE RECUPERA TRAS INCIDENTE

Al día siguiente, Harry Styles volvió a presentarse en el estadio Wembley, lo que confirmó que el incidente no dejó mayores consecuencias. Dos días después del concierto, el artista publicó en sus redes sociales una fotografía acompañada del mensaje: "Together, Together. Wembley. Eight", en referencia a las ocho presentaciones que había ofrecido hasta ese momento en el recinto como parte de su gira.

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo de sus seguidores, entre ellos el de la cuenta oficial de los premios Grammy, que felicitó al cantante por su trabajo y se sumó a las muestras de respaldo tras lo ocurrido.