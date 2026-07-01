Christian Cueva al ser consultado si es celoso con Pamela Franco: “El que no cela, no ama”

Aunque muchas personas no apostaban por el amor que ambos se profesaron hace más de un año, la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco se encuentra más estable que nunca. La pareja se confesó recientemente durante una entrevista en un podcast.

Durante la conversación, el futbolista volvió a expresar sus sentimientos hacia la cantante de cumbia. Sin embargo, al ser consultado sobre si era celoso, ‘Aladino’ respondió con una contundente frase: “Yo sí, soy celoso. Yo siempre he dicho que el que no cela, no ama. Por lo menos yo”, declaración que generó diversos comentarios en redes sociales.

Al escuchar la respuesta, la exintegrante de Alma Bella señaló que esa es la postura que tiene el pelotero respecto a su relación, la cual, según afirmó, se mantiene estable. Además, precisó que hasta el momento no han atravesado ningún conflicto por celos. “No hemos tenido ninguna situación que nos lleve a una pelea de celos”, indicó, dejando en claro que ambos viven una sólida etapa sentimental.

SE DERRITE DE AMOR POR PAMELA FRANCO

Con el propósito de seguir llenándola de elogios, Christian Cueva reveló que se derrite de amor por Pamela Franco, a quien admira por todos los logros que viene alcanzando en su carrera artística. “Yo me admiro cuando voy de la mano con ella a la calle y la gente, uff. Yo admirado de ella, que la gente sepa la belleza que es”, expresó el futbolista.