Suheyn Cipriani se descompensa durante transmisión en vivo y causa preocupación entre sus seguidores

La exMiss Grand Perú, Suheyn Cipriani, ha encendido las alarmas tras sufrir una descompensación durante una trasmisión en vivo. La modelo relató que no se sentía bien y que decidió no acompañar a su pareja en una salida programada, prefiriendo quedarse en el hotel.

"Miami pudo más que yo, así que me quedé en el hotel tomando una sopa y mi chico se fue a cenar con sus primos… Ay, Jesucristo… Me mareo", expresó en un inicio, mostrando señales de incomodidad. Posteriormente, la influencer detalló que sufrió más de un desvanecimiento en los últimos días, lo que incrementó la inquietud entre sus seguidores.

Según su relato, la exreina de belleza perdió el conocimiento en distintas ocasiones. "Ayer me paré rapidito y literalmente me desmayé. Todo se puso negro, abrí mis ojos y estaba echada en el piso con un dolor de cabeza. Y hoy en la mañana me volví a desmayar en el baño", señaló.

Reacciones en redes

Sus declaraciones generaron una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales quienes expresaron preocupación con mensajes como "Cuídate mucho" y "Eso no es normal", aunque también surgieron comentarios vinculados a rumores de embarazo. "Otro baby en camino", "Otro bebé", se leía entre las publicaciones.

Suheyn oficializó relación con empresario

Como se recuerda, la exreina de belleza oficializó recientemente su relación con el empresario Luis Felipe Zapata, pero decidió mantener bajo perfil los detalles de su vínculo sentimental. "Es que no es secreto, solo quería mantenerlo en privado. Estoy súper enfocada en mis hijos, en mi trabajo, en mi relación", manifestó en una declaración previa.